Разработчики Windows 11 внесли новое ограничение по установке Windows 11 запретили устанавливать без учетной записи и интернета

Операционную систему Microsoft Windows 11 теперь нельзя будет установить без наличия глобальной учетной записи и при выключенном интернете, сообщается в Windows Latest. Разработчики представили обновление, в котором блокировали возможность настроить ОС с локальным личным кабинетом.

Мы удаляем известные механизмы создания локальной учетной записи в процессе установки Windows, — заявили в Microsoft.

Журналисты отметили, что часто пользователи не хотят создавать глобальную учетную запись по разным причинам: кто-то не имеет доступа к интернету, а другие не хотят предоставлять разработчику слишком много личных данных. В издании попробовали создать локальный личный кабинет после обновления Windows 11, однако у журналистов ничего не получилось.

Ранее IT-эксперт Андрей Виноградов заявил, что прекращение поддержки Windows 10 лишит пользователей обновлений безопасности для операционной системы. Для обычного человека, который «не интересен» хакерам, в этом нет ничего страшного, уточнил он.

До этого Microsoft выпустила секретное обновление для Windows 10 и 11, которое делает переход на новую версию операционной системы проще. Как отметили журналисты, в конце июня корпорация выпустила обновление KB5001716.