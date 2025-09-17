IT-эксперт раскрыл, что произойдет с компьютерами без поддержки Windows 10 IT-эксперт Виноградов: компьютеры с Windows 10 станут более уязвимы для хакеров

Прекращение поддержки Windows 10 лишит пользователей обновлений безопасности для операционной системы, заявил IT-эксперт Андрей Виноградов. По его словам, переданным радио «Комсомольская правда», для обычного человека, который «не интересен» хакерам, в этом нет ничего страшного.

Для обычного человека в целом ничего страшного не произойдет точно. Даже сейчас есть компьютеры, которые до сих пор работают на Windows 7, на более старых операционных системах. <…> Если они не занимаются какими-то критическими вещами и не интересны злоумышленникам, то ничего страшного не произойдет, — заявил собеседник.

Ранее стало известно, что Microsoft выпустила секретное обновление для Windows 10 и 11, которое делает переход на новую версию операционной системы проще. Как отметили журналисты, в конце июня корпорация выпустила обновление KB5001716. Оно было незаметно установлено на некоторые персональные компьютеры.