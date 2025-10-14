Microsoft прекращает поддержку Windows 10

Корпорация Microsoft с 14 октября прекратит поддержку Windows 10, сообщили в компании. Пользователям настоятельно рекомендуют переходить на операционную систему до Windows 11.

Со вторника Windows 10 больше не будет получать обновления, техподдержку и патчи для системы безопасности. Компьютеры с этой версией системы не перестанут работать, но без дальнейших обновлений станут более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами. В июле компания также информировала, что прекратить выпускать обновления приложений Microsoft 365 в следующем году.

Ранее разработчики Windows 11 запретили устанавливать систему без учетной записи и интернета. В компании заблокировали навсегда возможность настроить ОС с локальным личным кабинетом. Журналисты отметили, что зачастую пользователи не хотели создавать глобальную учетную запись по разным причинам: кто-то не имеет доступа в Сеть, а другие не намерены предоставлять Microsoft личные данные.

Перед этим Microsoft выпустила секретное обновление для Windows, оно было установлено на компьютеры пользователей незаметно. Оно сделает переход на новую версию операционной системы и имеет сервисный характер.