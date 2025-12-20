Разработчик из Microsoft променял клавиатуру на метлу

Гражданин Индии Мукеш Мандал, бывший сотрудник компании Microsoft, переехал в Россию и устроился в жилищно-коммунальную службу Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По словам 26-летнего специалиста, он планирует пробыть в стране около года, чтобы накопить денег, после чего вернуться на родину.

В основном я работал в компаниях вроде Microsoft и использовал новые инструменты — ИИ, чат-боты, GPT и тому подобное. По сути, я разработчик, — сказал он.

Ранее руководитель подразделения по разработке искусственного интеллекта в корпорации Microsoft Мустафа Сулейман предположил, что ИИ способен превзойти человека как сотрудника в ближайшие 20–30 лет. По его оценке, данное событие может наступить даже более стремительно.

Кроме того, руководство московской маркетинговой фирмы уволило 26-летнюю сотрудницу за розыгрыш с применением искусственного интеллекта. Она использовала нейросеть для создания изображения, имитирующего внезапную проверку налоговой службы, и отправила его в корпоративный чат. По имеющимся сведениям, это первый в России случай расторжения трудового договора из-за подобной шутки.