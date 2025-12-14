Разработчик ИИ из Microsoft раскрыл, когда нейросети превзойдут человека Топ-менеджер Microsoft Сулейман: ИИ может превзойти человека через 20-30 лет

Искусственный интеллект может превзойти человека как работника в течение следующих 20-30 лет, высказал мнение руководитель подразделения корпорации Microsoft, ответственного за разработку ИИ, Мустафа Сулейман в разговоре с агентством Bloomberg. По прогнозам эксперта, это может произойти даже раньше.

Неизбежно, что в какой-то момент в течение следующих 20 или 30 лет машины станут более способными, чем люди, выполнять большую часть работы — хотя это может произойти гораздо раньше, — сказал топ-менеджер.

Сулейман призвал общество тщательно продумать темпы внедрения нейросетей в экономику и другие сферы жизни. По его словам, необходимо, чтобы вытеснение существующих рабочих мест компенсировалось механизмом финансирования и поддержки людей в период преобразований.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что бездумное применение технологий искусственного интеллекта способно привести к размыванию национальной и культурной идентичности граждан России. Он отметил, что полный отказ от ИИ может навредить стране.