09 декабря 2025 в 17:48

Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России

Путин: бездумное использование ИИ рискует распылить идентичность россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Бездумное применение технологий искусственного интеллекта способно привести к размыванию национальной и культурной идентичности граждан России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Он отметил, что полный отказ от ИИ может навредить стране, передает пресс-служба Кремля.

Вопрос важный и чрезвычайно сложный. <...> Мне кажется, это понятно и людям, которые не погружены в эти проблемы. Становится очевидным, что надо решать, но не очень понятно, как это делать. Не использовать эти инструменты — значит проиграть все, что нам дорого. <...> В то же время, если использовать это все бездумно, то это может привести к утрате всего того, что нам дорого, нашей идентичности и распылению информации, больших данных, — сказал лидер РФ.

Ранее Путин заявил, что правительством Российской Федерации подготовлен второй пакет мер, направленных на защиту граждан в цифровой среде. Глава государства сообщил, что документ сейчас проходит стадию обсуждения. Он также добавил, что разработка третьего пакета подобных мер уже включена в планы. По словам Путина, в основу этих инициатив легли в том числе предложения СПЧ.

искусственный интеллект
Владимир Путин
угрозы
политика
нейросети
