ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:32

Путин указал на усилия по защите россиян в цифровой среде

Путин: разработан второй пакет мер по защите россиян в цифровой среде

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде разработан и проходит обсуждение, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ. Он добавил, что третий пакет — в планах. По словам российского лидера, в основе этих мер лежат, в том числе инициативы СПЧ.

Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет (мер по защите граждан в цифровой среде — NEWS.ru), а в ближайших планах — третий, — указал глава государства.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов высших учебных заведений. Система позволит проводить тестирование, анализировать результаты и формировать рекомендации по пяти ключевым направлениям. Приложение будет оценивать студентов по образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально ориентированному трекам с учетом поведенческого коэффициента.

До этого руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что законопроект о втором пакете мер против киберпреступности предусматривает ограничение числа банковских карт на одного человека. Отныне гражданин сможет оформить не более 10 карт.

Россия
Владимир Путин
СПЧ
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.