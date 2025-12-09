Путин указал на усилия по защите россиян в цифровой среде Путин: разработан второй пакет мер по защите россиян в цифровой среде

Второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде разработан и проходит обсуждение, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ. Он добавил, что третий пакет — в планах. По словам российского лидера, в основе этих мер лежат, в том числе инициативы СПЧ.

Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет (мер по защите граждан в цифровой среде — NEWS.ru), а в ближайших планах — третий, — указал глава государства.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов высших учебных заведений. Система позволит проводить тестирование, анализировать результаты и формировать рекомендации по пяти ключевым направлениям. Приложение будет оценивать студентов по образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально ориентированному трекам с учетом поведенческого коэффициента.

До этого руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что законопроект о втором пакете мер против киберпреступности предусматривает ограничение числа банковских карт на одного человека. Отныне гражданин сможет оформить не более 10 карт.