26 августа 2025 в 11:03

Россиянам ограничат количество банковских карт

Россиянам запретят заводить более 10 банковских карт

Законопроект о втором пакете мер против киберпреступности предусматривает ограничение числа банковских карт на одного человека, заявил руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, гражданин сможет оформить не более 10 банковских карт.

Расширяются меры по борьбе с дропперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека, — рассказал он.

Григоренко добавил, что установление лимита позволит банкам оперативнее отслеживать подозрительные схемы и ограничивать использование чужих карт в незаконных целях.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило план по реализации Концепции госсистемы противодействия ИТ-преступлениям. Курировать эту работу назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, а также вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов.

