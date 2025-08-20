Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками

Правительство России утвердило комплекс мер по борьбе с киберпреступностью

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции госсистемы противодействия ИТ-преступлениям, сообщает пресс-служба кабмина. Курировать работу по этому направлению будет вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Принятые меры синхронизируют работу ведомств для формирования безопасной и комфортной среды. Одним из ключевых направлений работы будет разработка эффективной системы борьбы с телефонными и интернет-мошенниками.

Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов, — подчеркнул Григоренко.

Ранее стало известно, что киберпреступники возобновили атаки с задействованием бэкдора PipeMagic. По словам специалистов, были найдены новые версии этого загрузчика, который замаскировали под приложение ChatGPT. Такая схема является аналогией тактики с вредоносным программным обеспечением, зафиксированным во время кибератак на организации в Саудовской Аравии в прошлом году.

До этого СМИ сообщили, что серию кибератак на российские компании осуществила украинская хакерская группировка Hacken. Сообщалось, что личности некоторых из ее участников уже установлены правоохранительными органами РФ. По данным СМИ, злоумышленники работали под кураторством британской разведки MI6 и американского ЦРУ.

