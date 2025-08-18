Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT

Киберпреступники возобновили атаки с задействованием бэкдора PipeMagic, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование отечественных компаний «Лаборатория Касперского» и Bi.Zone. По словам специалистов, были найдены новые версии этого загрузчика, который замаскировали под приложение ChatGPT.

В материале сказано, что такая схема является аналогией тактики с вредоносным программным обеспечением, зафиксированным во время кибератак на организации в Саудовской Аравии в прошлом году. Как указали эксперты, злоумышленники питают повышенный интерес не только к саудовским организациям, но и к бразильским.

Ранее стало известно, что серию кибератак на российские компании осуществила украинская хакерская группировка Hacken. Сообщалось, что личности некоторых из ее участников уже установлены правоохранительными органами РФ. По данным СМИ, злоумышленники работали под кураторством британской разведки MI6 и американского ЦРУ.

До этого сообщалось, что ChatGPT от OpenAI продолжает лидировать на мировом рынке ИИ-чат-ботов. В тройку также вошли Perplexity (8,06%) и Copilot от Microsoft (4,56%), за ними следуют Google Gemini и китайский Deepseek. Примечательно, что в России доля ChatGPT составляет всего лишь 46,4%.