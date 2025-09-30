В России появится приложение для оценки духовности студентов

В России разрабатывается веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов высших учебных заведений. Согласно информации на портале госзакупок, система позволит проводить тестирование, анализировать результаты и формировать рекомендации по пяти ключевым направлениям.

Приложение будет оценивать студентов по образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально ориентированному трекам с учетом поведенческого коэффициента. Система предусматривает различные форматы заданий — от закрытых вопросов до открытых ответов.

Разработку веб-приложения стоимостью 1,3 млн рублей выполнит ООО «Игры синих котов» для Российского университета спорта «ГЦОЛИФК». Проект должен быть реализован в течение 15 календарных дней и адаптирован для работы на всех типах устройств, включая мобильные телефоны.

Ранее профессор Виктор Сапрыка заявил, что более половины молодых россиян поддерживают и готовы защищать традиционные ценности. Также 50% молодежи осознает, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие извне, которому нужно сопротивляться.