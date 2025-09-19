Стало известно, как российская молодежь относится к традиционным ценностям Профессор РГГУ Сапрыка: 50% молодежи в РФ поддерживают традиционные ценности

Более половины молодых россиян поддерживают и готовы защищать традиционные ценности, заявил профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Виктор Сапрыка. По его словам, переданным «Радио 1», также 50% молодежи осознают, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие извне, которому нужно сопротивляться.

Около 50% опрошенной молодежи осознает, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие. Более половины готовы защищать и укреплять традиционные ценности, которые они ассоциируют с крепкой семьей, патриотизмом и исторической памятью, — пояснил Сапрыка.

Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет. Он подчеркнул, что вокруг традиций формируется внутренняя политическая повестка.