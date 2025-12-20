Россия продолжит поддерживать приверженцев традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к участникам второго международного Екатерининского форума. По его словам, такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты.

Мы и впредь будем поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства, — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года заработает новый закон, ужесточающий контроль за контентом в интернете. Он обяжет онлайн-кинотеатры и крупные площадки оперативно удалять фильмы, признанные дискредитирующими традиционные ценности. За исполнением нормы проследит Роскомнадзор.

До этого сообщалось, что сотни жителей Великобритании хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за недовольства политикой собственного правительства. Основной причиной является несогласие с чрезмерным воукизмом — повышенным вниманием к вопросам социального равенства, расовой и половой идентичности.