Сотни британцев захотели переехать в Россию по необычной причине Daily Star: сотни британцев хотят переехать в Россию из-за несогласия с Лондоном

Сотни жителей Великобритании хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за недовольства политикой собственного правительства, пишет издание Daily Star. По его информации, основной причиной является несогласие с чрезмерным воукизмом — повышенным вниманием к вопросам социального равенства, расовой и половой идентичности.