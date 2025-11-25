Сотни британцев захотели переехать в Россию по необычной причине

Сотни жителей Великобритании хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за недовольства политикой собственного правительства, пишет издание Daily Star. По его информации, основной причиной является несогласие с чрезмерным воукизмом — повышенным вниманием к вопросам социального равенства, расовой и половой идентичности.
