День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:08

Сотни британцев захотели переехать в Россию по необычной причине

Daily Star: сотни британцев хотят переехать в Россию из-за несогласия с Лондоном

Читайте нас в Дзен

Сотни жителей Великобритании хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за недовольства политикой собственного правительства, пишет издание Daily Star. По его информации, основной причиной является несогласие с чрезмерным воукизмом — повышенным вниманием к вопросам социального равенства, расовой и половой идентичности.

Сотни британцев подают заявки на проживание в России, поскольку их раздражает чрезмерный воукизм в Великобритании. <...> С августа прошлого года 2275 граждан со всего Запада подали заявки на получение новой визы, основанной на общих ценностях, — говорится в материале.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после акции с зеленым Гранд-каналом
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Пленный боец ВСУ рассказал, что делают во Львове с недовольными властью
Макрон раскрыл, где на Украине могут разместить военных «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.