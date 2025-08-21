Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 11:02

«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев

Захарова указала на увеличение числа желающих переехать в Россию иностранцев

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Многие иностранцы хотят переехать в Россию, и такие обращения регулярно поступают, в том числе из европейских стран, сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, лишь за прошедший год документы получили немцы, французы, американцы, итальянцы, австралийцы, канадцы и представители других стран. По словам Захаровой, у себя на родине они сталкивались с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России обрели уважение к семейным традициям и человеческому достоинству.

Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией. И таких немало, — отметила дипломат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число допущенных до обучения в начальных и средних классах детей мигрантов сильно сократилось в российских регионах. По его словам, такая ситуация связана с неудовлетворительными результатами тестов по русскому языку и недостоверностью некоторых предоставляемых документов.

Мария Захарова
иностранцы
Россия
МИД РФ
