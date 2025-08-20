В Госдуме рассказали о количестве принятых в школы детей мигрантов Володин: число допущенных до обучения детей мигрантов сильно сократилось

Число допущенных до обучения в начальных и средних классах детей мигрантов сильно сократилось в российских регионах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, такая ситуация связана с неудовлетворительными результатами тестов по русскому языку и недостоверностью некоторых предоставляемых документов.

Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения, — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в Воронежской области число заявлений на прием в школу от иностранцев уменьшилось в семь раз, в Нижегородской области — в 10 раз. При этом в Калужской области 55 детей мигрантов из 91 не смогли успешно сдать тест по русскому языку. В Свердловской области экзамен провалили 53 человека из 66.

Ранее Володин заявил, что в России создали систему противодействия нелегальной миграции. Он отметил, что всего с прошлого года приняли 21 закон в сфере соответствующей политики, а за участие в организации нелегальной миграции теперь грозит срок до 15 лет. Володин привел данные МВД за первое полугодие текущего года, согласно которым количество выявленных преступлений по статье 322.1 увеличилось на 7,2%.