Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:40

В Госдуме рассказали о количестве принятых в школы детей мигрантов

Володин: число допущенных до обучения детей мигрантов сильно сократилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число допущенных до обучения в начальных и средних классах детей мигрантов сильно сократилось в российских регионах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, такая ситуация связана с неудовлетворительными результатами тестов по русскому языку и недостоверностью некоторых предоставляемых документов.

Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения, — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в Воронежской области число заявлений на прием в школу от иностранцев уменьшилось в семь раз, в Нижегородской области — в 10 раз. При этом в Калужской области 55 детей мигрантов из 91 не смогли успешно сдать тест по русскому языку. В Свердловской области экзамен провалили 53 человека из 66.

Ранее Володин заявил, что в России создали систему противодействия нелегальной миграции. Он отметил, что всего с прошлого года приняли 21 закон в сфере соответствующей политики, а за участие в организации нелегальной миграции теперь грозит срок до 15 лет. Володин привел данные МВД за первое полугодие текущего года, согласно которым количество выявленных преступлений по статье 322.1 увеличилось на 7,2%.

Россия
Вячеслав Володин
мигранты
школьники
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гаишник сбил байкера на большой скорости и попал на видео
Известная певица скрыла получение российского паспорта
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.