19 августа 2025 в 10:16

Власти усилили меры по противодействию нелегальной миграции

Володин сообщил о создании в России системы противодействия нелегальной миграции

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России создали систему противодействия нелегальной миграции, заявил в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, всего с прошлого года приняли 21 закон в сфере соответствующей политики, а за участие в организации нелегальной миграции теперь грозит срок до 15 лет. Володин привел данные МВД за первое полугодие текущего года, согласно которым количество выявленных преступлений по статье 322.1 увеличилось на 7,2%.

На 27,9% вырос показатель пресеченных фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания здесь, — добавил Володин.

До этого в Минтруде разработали предложения по сокращению допустимой доли иностранных работников в различных отраслях экономики на 2026 год. Планируется полностью запретить привлечение мигрантов в розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией. Всего изменения затронут девять экономических сфер в нескольких регионах страны.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отправить на родину детей мигрантов, не принятых в первый класс. По его мнению, не нужно вводить никакого обучения за бюджетные деньги в виде спецшкол и курсов для мигрантов.

