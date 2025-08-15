В 2026 году в России может резко сократиться число рабочих-мигрантов

В 2026 году Министерство труда предложило уменьшить допустимую долю иностранных сотрудников в ряде отраслей, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, в розничной торговле алкоголем и табаком их присутствие может быть полностью исключено. Всего планируется снизить квоту для мигрантов в девяти сферах экономики.

Проектом постановления также предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работниках в отдельных видах деятельности снижается, — сказано в сообщении.

В этот перечень вошли Удмуртия, Забайкальский, Красноярский и Приморский края, Ульяновская область, Еврейская автономная область и другие субъекты. Так, в Ульяновской области мигрантам запретят заниматься пассажирскими перевозками на автобусах и троллейбусах.

Тем временем Госдума прорабатывает законодательные инициативы о запрете работать курьерами лицам с судимостью за некоторые преступления. Законопроекты также касаются усиления административной ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки.