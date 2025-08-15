Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 08:34

В ГД готовят проект закона о запрете работать курьерами лицам с судимостью

Госдума прорабатывает законодательные инициативы о запрете работать курьерами лицам с судимостью за некоторые преступления, сообщил в мессенджере Max председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, законопроекты также касаются усиления административной ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки.

В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления, повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки, — написал Володин.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода.

Позже депутат Госдумы Гарри Мурадян заявил, что запрет мигрантам работать в доставке может привести к тому, что она станет роскошью. По его словам, в Санкт-Петербурге, где ограничение уже ввели, дефицит курьеров может достичь 40 тысяч человек.

