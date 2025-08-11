Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 18:45

Мигрантам в Петербурге запретили работать еще в одной сфере

Беглов подписал постановление о запрете иностранцам работать курьерами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки, сообщает пресс-служба Смольного. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода.

Документ вносит изменения в ранее принятое постановление от 28 июля 2025 года и расширяет перечень сфер деятельности, закрытых для иностранных работников. Теперь под ограничения, помимо такси, попадают все виды курьерских услуг, включая доставку еды и товаров различными видами транспорта.

В перечень запрещенных для иностранцев видов деятельности вошли: курьерская деятельность (ОКВЭД 53.20.3), курьерская доставка с использованием различных видов транспорта (ОКВЭД 53.20.31), доставка еды на дом (ОКВЭД 53.20.32), а также прочие курьерские услуги (ОКВЭД 53.20.39).

Как поясняют в администрации города, новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества услуг и создание дополнительных рабочих мест для российских граждан. Особый акцент делается на трудоустройство молодежи и студентов.

Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период. В течение этого времени компании должны пересмотреть свою кадровую политику и заменить иностранных курьеров российскими работниками.

Ранее Беглов ввел временный запрет на работу иностранцев в такси. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

Россия
Cанкт-Петербург
Александр Беглов
мигранты
курьеры
