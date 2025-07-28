В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси В Санкт-Петербурге мигрантам временно запретили работать в такси

Санкт-Петербург ввел временный запрет на работу иностранцев в такси, следует из постановления губернатора Александра Беглова. Ограничение будет действовать до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ, — сказано в документе.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что трудовым мигрантам следует запретить заниматься бойцовскими видами спорта в России. Он отметил, что соответствующие нормы необходимо закрепить в Административном и Уголовном кодексах.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА. Соответствующее письмо они направили на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.