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28 июля 2025 в 20:38

В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси

В Санкт-Петербурге мигрантам временно запретили работать в такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкт-Петербург ввел временный запрет на работу иностранцев в такси, следует из постановления губернатора Александра Беглова. Ограничение будет действовать до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении. Решение принято для обеспечения работой граждан России.

Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ, — сказано в документе.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что трудовым мигрантам следует запретить заниматься бойцовскими видами спорта в России. Он отметил, что соответствующие нормы необходимо закрепить в Административном и Уголовном кодексах.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА. Соответствующее письмо они направили на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

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Санкт-Петербург
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В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
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