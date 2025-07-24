Мигрантов в России хотят оставить без подпольных бойцовских клубов

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА. Соответствующее письмо они направили на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сообщает ТАСС.

По словам парламентариев, в стране фиксируется рост преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, которые тренировались в подпольных клубах смешанных единоборств. Однако прямое законодательное ограничение даст правоохранителям дополнительный рычаг для ликвидации подобных тренировочных площадок.

Запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах станет действенным шагом для снижения преступности и предотвращения распространения экстремизма, — уверены авторы инициативы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужны новые граждане, которые занимают исключительно потребительскую позицию. Он подчеркнул, что такие люди стремятся получать льготы и социальные выплаты, при этом нарушая законы. По мнению парламентария, мигранты должны изучать русский язык и проявлять уважение к культуре, вере и законам России.