Володин объяснил, какие граждане не нужны России Володин заявил, что России не нужны граждане с потребительской позицией

Стране не нужны новые граждане, которые занимают исключительно потребительскую позицию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На пленарном заседании он подчеркнул, что такие люди стремятся получать льготы и социальные выплаты, при этом нарушая законы. Володин призвал иностранцев понять этот факт.

Нам такие новые граждане не нужны, — констатировал председатель нижней палаты парламента.

В ходе своего выступления Володин отметил, что мигранты должны уважать законы, изучать язык и проявлять уважение к культуре и вере России.

Ранее председатель Госдумы обратился к правительствам и российским регионам с просьбой эффективно реализовать закон, который отменяет тестирование для мигрантов, работающих по квотам. Соответствующий проект депутаты обсудили в рамках пленарного заседания.

Нижняя палата парламента приняла закон, обязывающий образовательные ведомства передавать МВД сведения о детях мигрантов. Инициатива предполагает, что правоохранители получат доступ к персональным данным.