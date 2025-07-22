Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 18:39

Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обязывает образовательные ведомства передавать МВД данные о детях мигрантов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатива предусматривает, что правоохранители получат доступ к персональным данным.

Речь идет о результатах тестирования на знание русского языка, данных о зачислении или отчислении, а также фигурируют ли родители в реестре контролируемых лиц. Региональные департаменты образования также будут сообщать МВД фамилию, имя и отчество ребенка, реквизиты документов и адрес места жительства.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России. Речь идет об изменениях в законопроекты, принятых Госдумой.

До этого депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов устанавливать собственные правила проживания мигрантов. Речь идет, в частности, о требованиях к знанию русского языка и истории России.

мигранты
дети
МВД
Госдума
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ухудшении состояния Брюса Уиллиса
Фильмы без прокатного удостоверения начнут блокировать в России
Священник ответил миллиардеру на призыв покупать гробы заранее
Потерявшую при переезде кошку женщину шокировал звонок через 13 лет
В Индонезии разгорелся скандал из-за взятого под охрану кота президента
Военэксперт объяснил, где Россия может применять ФАБы
СК пролил свет на ситуацию с сотрудниками Baza
Офтальмолог рассказала, чего не следует делать в линзах
Какие документы нужны для покупки дачного участка?
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Журналист указал на одну важную деталь в решении Зеленского
Названа причина, почему в ливень электромобиль опаснее обычного авто
«Мы пюре любим, без соуса»: Покровская ответила на выпад коллеги из Испании
Эти оладьи заменят целый ужин — готовятся за 20 минут
Автоэксперт ответил, безопасно ли в проливные дожди ездить на электробусах
Россиян призвали быть осторожнее при ввозе личных авто из-за границы
Третьеклассница из Подмосковья побила больше 20 мировых рекордов
Порочащие ценности фильмы начнут блокировать в России
Старообрядцы и староверы: в чем разница?
Звезда «Реальных пацанов» рассказал об отношениях с Кемстачем
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.