Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который обязывает образовательные ведомства передавать МВД данные о детях мигрантов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатива предусматривает, что правоохранители получат доступ к персональным данным.

Речь идет о результатах тестирования на знание русского языка, данных о зачислении или отчислении, а также фигурируют ли родители в реестре контролируемых лиц. Региональные департаменты образования также будут сообщать МВД фамилию, имя и отчество ребенка, реквизиты документов и адрес места жительства.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России. Речь идет об изменениях в законопроекты, принятых Госдумой.

До этого депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов устанавливать собственные правила проживания мигрантов. Речь идет, в частности, о требованиях к знанию русского языка и истории России.