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21 июля 2025 в 14:21

В РФ пересмотрели освобождение врачей-мигрантов от теста по русскому языку

Мигрантов-медиков и водителей перестанут нанимать без знания русского языка

Мигранты во время экзаменационного тестирования Мигранты во время экзаменационного тестирования Фото: Александр Поготов/РИА Новости

Мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Речь идет об изменениях в законопроекты, принятых Госдумой, передает ТАСС.

Мы подготовили <…> приказ Минтруда, который исключает медицинских работников из списка тех иностранных граждан — квалифицированных специалистов, которые могут приехать сюда с разрешением на работу вне квот, — пояснил Пудов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает обмен данными о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, законопроект об учете детей мигрантов нужен для прозрачности.

До этого депутаты фракции «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов устанавливать собственные правила проживания мигрантов. Речь идет, в частности, о требованиях к знанию русского языка и истории России.

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