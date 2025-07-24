В Госдуме призвали запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта

Трудовым мигрантам следует запретить заниматься бойцовскими видами спорта в России, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, это необходимо для обеспечения национальной безопасности. Он отметил, что соответствующие нормы необходимо закрепить в Административном и Уголовном кодексах.

Исходя из соображений безопасности страны, надо вообще запретить занятия бойцовскими видами спорта иностранным гражданам, которые находятся в стране в качестве трудовых мигрантов. Необходимо вводить соответствующие нормы в Административный кодекс и в Уголовный кодекс, которых на данный момент нет. Может быть, это звучит как-то немножко нетолерантно, но, на мой взгляд, это было бы правильно, — пояснил Матвеев.

Он отметил, что законодательство РФ содержит лишь косвенные нормы, позволяющие ввести подобные ограничения. Депутат добавил, что Конституция России допускает ограничение прав граждан в интересах безопасности, как это уже было сделано, например, при принятии закона о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. По словам парламентария, аналогичная логика применима и к запрету на занятия единоборствами для мигрантов.

Наше законодательство сейчас содержит только косвенные нормы, которые позволяют запретить мигрантам заниматься бойцовскими видами спорта. В Конституции говорится, что права граждан, человека могут быть ограничены федеральным законом в определенных случаях, в том числе, из соображений безопасности. Этот довод, кстати, недавно приводился при принятии закона о штрафах за поиск экстремистских материалов. Я думаю, по ограничению прав заниматься бойцовскими видами спорта иностранным гражданам тоже можно соответствующую логику подвести. Но пока я, честно говоря, сомневаюсь, что предложение коллег из «Новых людей» может быть так быстро реализовано. Но оно правильное, — резюмировал Матвеев.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин предложили запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА. Соответствующее письмо они направили на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. По словам парламентариев, в стране фиксируется рост преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, которые тренировались в подпольных клубах смешанных единоборств.