15 августа 2025 в 00:14

Британский политик попытался вразумить официальный Лондон

Лидер британской партии «Наследие» Кертен призвал Лондон к миру с Россией

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания должна пересмотреть свою позицию в отношении Москвы, заявил лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен накануне российско-американского саммита. В публикации на своей странице в X политик сопроводил призыв изображением российского флага.

Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией, — написал Кертен.

Это заявление прозвучало за день до встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на аляскинской военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Позиция британского политика, известного своими правопопулистскими взглядами, контрастирует с официальной линией Лондона.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент резко раскритиковал европейских партнеров, требующих усиления санкционного давления на Россию. Чиновник заявил, что европейцам пора либо предпринимать самостоятельные действия, либо прекратить подобные требования. Он подчеркнул, что администрация Трампа выработала собственную стратегию для предстоящих переговоров с Москвой.

Великобритания
мир
отношения
чиновники
