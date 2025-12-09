Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года

Сегодняшняя дата привлекает внимание множеством событий, значимых для общества, культуры, истории и духовной жизни. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какие важные события приходятся на эту дату и какие праздники отмечают 9 декабря, этот обзор поможет разобраться.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

9 декабря — насыщенный день, включающий официальные, профессиональные и международные события. Многие задаются вопросами: какой сегодня день в России, что отмечают сегодня в мире, какие даты имеют особое значение.

Прежде всего, сегодня проводится Международный день борьбы с коррупцей. Эта дата учреждена для привлечения внимания к проблеме незаконных схем, защите прав граждан и повышению прозрачности государственных процедур.

В России также отмечается профессиональный праздник — День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Это важная служба, отвечающая за безопасность стратегически важной инфраструктуры, защиту грузов и соблюдение порядка на объектах железных дорог.

Еще один важный трудовой праздник — День грузчика. Он посвящен людям физического труда, без которых невозможно функционирование складов, магазинов, логистических центров и торговых сетей.

Технические специалисты и любители компьютерной истории отмечают День рождения компьютерной мыши— устройства, которое полностью изменило способы взаимодействия человека с техникой.

Все эти события формируют перечень того, что отмечают сегодня в России и какие праздники сегодня, 9 декабря, имеют официальное и общественное значение.

Компьютерная мышь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Тем, кто любит нестандартные даты и ищет необычные праздники в мире, 9 декабря тоже приготовил сюрпризы.

Сегодня отмечают День рождественской открытки — это теплый праздник, связывающий людей через добрые послания и искренние пожелания.

Сладкоежкам посвящен День кондитерских изделий, вдохновляющий на приготовление пирожных, тортов, конфет и других домашних угощений.

Любители сказок могут отметить День рождения Оле-Лукойе, персонажа, дарящего детям волшебные сновидения.

Таким образом, среди того, что отмечают сегодня в мире, присутствуют как кулинарные, так и культурно-сказочные события.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для тех, кто интересуется духовным календарем и ищет церковный праздник сегодня, эта дата имеет несколько важных событий.

День памяти преподобного Алипия Столпника, который прославился своим духовным подвигом, смирением и стойкостью.

Годовщина освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в 1051 году в Киеве, что стало значимой датой для христианских общин.

Поминовение Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского, известного своей миссионерской деятельностью и просветительской работой в Сибири.

Эти события делают 9 декабря днем духовной памяти и размышления.

Памятные даты и события: что произошло 9 декабря в разные годы?

Всем, кого интересуют исторические события сегодня, дата 9 декабря приносит множество значимых вех.

В 1836 году в Петербурге впервые представили оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя», ставшую важной частью русской музыкальной культуры.

В 1842 году состоялась премьера другой знаменитой оперы Глинки — «Руслан и Людмила».

1884 год отмечен изобретением усовершенствованных роликовых коньков, запатентованных изобретателем из Чикаго Левантом Ричардсоном.

В 1929 году в США появилось Реологическое общество, положившее начало развитию науки о свойствах материалов.

1941 год запомнился освобождением города Ельца от немецко-фашистских захватчиков.

В 1989 году вновь стала выходить газета «Коммерсантъ» (была упразднена в 1917 году).

«Жизнь за царя» — опера Михаила Ивановича Глинки на сцене Большого театра Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Кто родился и кто умер 9 декабря?

Дата 9 декабря оказалась примечательной и для биографий выдающихся личностей, чьи таланты и достижения оставили заметный след в культуре, науке и искусстве. В этот день на свет появились люди, чья деятельность повлияла на развитие отечественной и мировой творческой, научной и общественной мысли. Их судьбы и вклад напоминают нам о том, как много ярких индивидуальностей объединяет одна календарная дата.

Родились

9 декабря появились на свет:

Александр Иванов (1936) — поэт, сатирик, телеведущий.

Михаил Пиотровский (1944) — ученый-востоковед, академик.

Джон Малкович (1953) — актер и режиссер.

Умерли

Эта дата связана и с уходом великих людей:

Дмитрий Мережковский (1941) — писатель и критик.

Артем Микоян (1970) — выдающийся авиаконструктор.

Леонид Броневой (2017) — легендарный актер, народный артист СССР.

Теперь вы знаете, какой сегодня праздник, какие события отмечают 9 декабря, какие события вошли в историю и чем значима эта дата для культурной и духовной жизни.