Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года

Сегодняшняя дата привлекает внимание множеством событий, значимых для общества, культуры, истории и духовной жизни. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какие важные события приходятся на эту дату и какие праздники отмечают 9 декабря, этот обзор поможет разобраться.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
9 декабря — насыщенный день, включающий официальные, профессиональные и международные события. Многие задаются вопросами: какой сегодня день в России, что отмечают сегодня в мире, какие даты имеют особое значение.
Прежде всего, сегодня проводится Международный день борьбы с коррупцей. Эта дата учреждена для привлечения внимания к проблеме незаконных схем, защите прав граждан и повышению прозрачности государственных процедур.
В России также отмечается профессиональный праздник — День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Это важная служба, отвечающая за безопасность стратегически важной инфраструктуры, защиту грузов и соблюдение порядка на объектах железных дорог.
Еще один важный трудовой праздник — День грузчика. Он посвящен людям физического труда, без которых невозможно функционирование складов, магазинов, логистических центров и торговых сетей.
Технические специалисты и любители компьютерной истории отмечают День рождения компьютерной мыши— устройства, которое полностью изменило способы взаимодействия человека с техникой.
Все эти события формируют перечень того, что отмечают сегодня в России и какие праздники сегодня, 9 декабря, имеют официальное и общественное значение.
Необычные праздники и памятные события
Тем, кто любит нестандартные даты и ищет необычные праздники в мире, 9 декабря тоже приготовил сюрпризы.
Сегодня отмечают День рождественской открытки — это теплый праздник, связывающий людей через добрые послания и искренние пожелания.
Сладкоежкам посвящен День кондитерских изделий, вдохновляющий на приготовление пирожных, тортов, конфет и других домашних угощений.
Любители сказок могут отметить День рождения Оле-Лукойе, персонажа, дарящего детям волшебные сновидения.
Таким образом, среди того, что отмечают сегодня в мире, присутствуют как кулинарные, так и культурно-сказочные события.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Для тех, кто интересуется духовным календарем и ищет церковный праздник сегодня, эта дата имеет несколько важных событий.
День памяти преподобного Алипия Столпника, который прославился своим духовным подвигом, смирением и стойкостью.
Годовщина освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в 1051 году в Киеве, что стало значимой датой для христианских общин.
Поминовение Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского, известного своей миссионерской деятельностью и просветительской работой в Сибири.
Эти события делают 9 декабря днем духовной памяти и размышления.
Памятные даты и события: что произошло 9 декабря в разные годы?
Всем, кого интересуют исторические события сегодня, дата 9 декабря приносит множество значимых вех.
В 1836 году в Петербурге впервые представили оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя», ставшую важной частью русской музыкальной культуры.
В 1842 году состоялась премьера другой знаменитой оперы Глинки — «Руслан и Людмила».
1884 год отмечен изобретением усовершенствованных роликовых коньков, запатентованных изобретателем из Чикаго Левантом Ричардсоном.
В 1929 году в США появилось Реологическое общество, положившее начало развитию науки о свойствах материалов.
1941 год запомнился освобождением города Ельца от немецко-фашистских захватчиков.
В 1989 году вновь стала выходить газета «Коммерсантъ» (была упразднена в 1917 году).
Кто родился и кто умер 9 декабря?
Дата 9 декабря оказалась примечательной и для биографий выдающихся личностей, чьи таланты и достижения оставили заметный след в культуре, науке и искусстве. В этот день на свет появились люди, чья деятельность повлияла на развитие отечественной и мировой творческой, научной и общественной мысли. Их судьбы и вклад напоминают нам о том, как много ярких индивидуальностей объединяет одна календарная дата.
Родились
9 декабря появились на свет:
Александр Иванов (1936) — поэт, сатирик, телеведущий.
Михаил Пиотровский (1944) — ученый-востоковед, академик.
Джон Малкович (1953) — актер и режиссер.
Умерли
Эта дата связана и с уходом великих людей:
Дмитрий Мережковский (1941) — писатель и критик.
Артем Микоян (1970) — выдающийся авиаконструктор.
Леонид Броневой (2017) — легендарный актер, народный артист СССР.
Теперь вы знаете, какой сегодня праздник, какие события отмечают 9 декабря, какие события вошли в историю и чем значима эта дата для культурной и духовной жизни.