08 декабря 2025 в 22:40

Фон дер Ляйен назвала ключевой акт защиты Евросоюза

Фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов ключевым актом обороны ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала планы по изъятию российских активов ключевой мерой обороны для Евросоюза, передает ТАСС. Данное решение обсуждалось на видеоконференции с участниками так называемой коалиции желающих.

Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза, — сказала глава ЕК.

Ранее Еврокомиссия одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, заявила фон дер Ляйен. Это подразумевает изъятие замороженных российских активов. По ее словам, Украине потребуется €135 млрд на 2026 и 2027 годы.

До этого премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер написал резкое письмо на имя главы Европейской комиссии. Глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.

Кроме того, стало известно, что экс-чиновников освободили после задержания бельгийской полицией. Главу дипслужбы ЕС и ректора Колледжа Европы Федерику Могерини, а также бывшего генсека Европейской службы внешних действий Стефано Саннино подозревали в мошенничестве. Их освободили по причине отсутствия риска того, что они скроются от правосудия.

