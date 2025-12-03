Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:53

Бывшую главу дипслужбы ЕС освободили после задержания за мошенничество

Экс-главу дипслужбы ЕС Федерику Могерини и бывшего генсека Саннино освободили

Федерика Могерини Федерика Могерини Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS/Global Look Press
Бывшую главу дипломатической службы Евросоюза и ректора Колледжа Европы Федерику Могерини освободили, пишет AGI. По данным источника, ее задержала бельгийская полиция по подозрению в мошенничестве. Также освободили экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны, — пишет издание со ссылкой на прокуроров.

Чиновников задержали во вторник, 2 декабря вместе с Чезаре Дзегретти, который проходит третьим подозреваемым по делу о мошенничестве. Их подозревают в коррупции во время их пребывания по постах в дипслужбе ЕС. Подозреваемых освободили по причине отсутствия риска того, что они скроются от правосудия.

Ранее политолог Юрий Самонкин допустил, что Брюссель может выдвинуть ложные обвинения против России на фоне коррупционного скандала в ЕС. Эксперт отметил, что сложившаяся обстановка не вызовет кадровых изменений в рядах европейской элиты.

