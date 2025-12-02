Брюссель может выдвинуть ложные обвинения в адрес России в связи с коррупционным скандалом в Евросоюзе, заявил NEWS.ru политолог, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Кроме того, по его мнению, сложившаяся обстановка не вызовет кадровых изменений в рядах европейской элиты.

Я не могу этого утверждать, но не буду удивлен, если вдруг через несколько недель Евросоюз объявит, что в их коррупционном скандале были замешаны внешние силы России. В текущей ситуации обысков в Брюсселе пострадают исключительно чиновники мелкой и средней руки, которые с юридической точки зрения никак не защищены. В то время как верхушка ЕС, к сожалению, будет находиться у власти и дальше принимать не очень серьезные политические решения, которые вредят самой европейской экономике, — предположил Самонкин.

Он подчеркнул, что попытки разоблачить махинации главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не привели к импичменту, несмотря на многочисленные расследования и сенсационные материалы. Таким образом, по мнению политолога, коррупционный скандал в ЕС будет обсуждаться в СМИ несколько дней, и, возможно, найдут виновных, а затем примут резолюцию и постараются быстро закрыть эту тему.

Ранее сообщалось, что 2 декабря бельгийская полиция провела масштабные обыски в зданиях Европейского союза в Брюсселе и Брюгге. Силовики ворвались в дипломатическое представительство ЕС, Колледж Европы и несколько частных домов ранним утром.