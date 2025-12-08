ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:03

«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России

Член СВОП Климов: попытки ЕС грабежа замороженных активов РФ закончатся плачевно

Андрей Климов
Попытки Евросоюза конфисковать замороженные активы России приведут к негативным последствиям для организаторов плана, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, РФ готова применить меры против тех, кто незаконно завладевает чужими финансами.

Не таким, как члены ЕС, заниматься различными долгосрочными, а тем более бессрочными планами. Это все от лукавого. И что бы они там ни написали, в любом случае любые попытки грабежа нашего имущества, наших активов закончатся для их организаторов очень плачевно. И в Бельгии, кстати, это хорошо понимают, поэтому не торопятся рисковать своим национальным состоянием и мировой репутацией. Если что-то реальное будут делать, есть не только юридические механизмы вернуть все, что нам принадлежит, но возможность наказать тех, кто на это покушался, — высказался Климов.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники могут принять решение о постоянной блокировке российских активов, воспользовавшись лазейкой в законодательстве. Согласно сообщениям СМИ, в случае «серьезных экономических потрясений» ЕС может действовать без обязательного согласия всех стран-членов.

