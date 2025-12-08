ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:46

В России рассмотрят дело о геноциде Киевом жителей Донбасса

Генпрокуратура направила в суд дело о геноциде Киевом жителей ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генеральная прокуратура России завершила расследование и передала в суд дело о геноциде населения Донбасса, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное производство охватывает события, происходившие с 2014 года, и касается 41 представителя украинского руководства.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины, — сказано в сообщении.

Все фигуранты дела заочно обвиняются по статье 357 УК РФ, предусматривающей ответственность за геноцид. Подозреваемые, среди которых значатся бывшие и действующие чиновники Киева, объявлены в международный розыск. Басманный суд Москвы уже избрал для них заочную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.

Россия
Генпрокуратура
Украина
геноцид
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Путин наградит Героев России
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.