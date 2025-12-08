В России рассмотрят дело о геноциде Киевом жителей Донбасса Генпрокуратура направила в суд дело о геноциде Киевом жителей ДНР и ЛНР

Генеральная прокуратура России завершила расследование и передала в суд дело о геноциде населения Донбасса, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное производство охватывает события, происходившие с 2014 года, и касается 41 представителя украинского руководства.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины, — сказано в сообщении.

Все фигуранты дела заочно обвиняются по статье 357 УК РФ, предусматривающей ответственность за геноцид. Подозреваемые, среди которых значатся бывшие и действующие чиновники Киева, объявлены в международный розыск. Басманный суд Москвы уже избрал для них заочную меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.