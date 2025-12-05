Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.

Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что за 11 лет действий Киева погибли 7147 мирных жителей. СК возбудил 8759 дел, 890 из которых завершены. Обвиняемыми стали 1205 украинских военных, 1053 из них осуждены, 64 — пожизненно.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные страны являются соучастниками преступлений киевского режима и ВСУ. Он подчеркнул важность сбора доказательств их противоправных действий и формирования негативного отношения к этому в мировом сообществе.