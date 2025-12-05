ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:34

Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками, заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.

Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению судом в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что за 11 лет действий Киева погибли 7147 мирных жителей. СК возбудил 8759 дел, 890 из которых завершены. Обвиняемыми стали 1205 украинских военных, 1053 из них осуждены, 64 — пожизненно.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные страны являются соучастниками преступлений киевского режима и ВСУ. Он подчеркнул важность сбора доказательств их противоправных действий и формирования негативного отношения к этому в мировом сообществе.

Международный суд ООН
МИД РФ
преступления
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе указали, чего на самом деле хотят и боятся украинцы
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»
«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном
Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
Льва Шлосберга отправили в СИЗО
Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.