Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН Захарова: Украина ответит в Международном суде ООН за геноцид в Донбассе

Киев ответит в Международном суде ООН за геноцид и зверства против русского населения Донбасса, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге. По ее словам, продолжается интенсивная работа по сбору и систематизации доказательств в рамках иска РФ против Украины.

Дело, начинавшееся как попытка очернить Россию за якобы нарушение конвенции о геноциде, превратилось в суд над самим киевским режимом, в первую очередь над неонацистами, которые творили зверства против русского населения Донбасса, — сказала Захарова.

Она напомнила, что ранее Международный суд отверг все претензии Украины к России по нескольким международным конвенциям. На рассмотрении остался лишь вопрос о наличии доказательств совершения Украиной геноцида в Донбассе.

Они охватывают множество нарушений, включая соучастие в геноциде, подстрекательство к геноциду, покушение на совершение геноцида, непринятие мер для предотвращения и наказания геноцида. Тем самым сфера охвата данного дела существенно расширена и включает весь круг преступлений киевского режима и его пособников, — рассказала Захарова.

Ранее Международный суд ООН официально принял к производству встречные иски России против Украины, которые касаются ситуации в Донбассе. Для Киева установили срок в один год для предоставления ответа. Решение было принято большинством голосов судей — 11 против четырех.