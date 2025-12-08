ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:46

Странные ожоги на спине пациента стали поводом для проверки больницы в Ялте

СК возбудил дело из-за ожогов на спине пациента психоневрологического диспансера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет возбудил дело после обращения и жалобы матери пациента психоневрологического диспансера в Ялте на ожоги на спине сына, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам женщины, увечья она заметила в ноябре, в то время как персонал не сообщил о травмах.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева в территориальном следственном отделе организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан), — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят осмотр учреждения, изучают медицинские документы и назначают экспертизы. Планируется установить причины травм и оценить действия сотрудников диспансера. Ход проверки находится на контроле руководства СК.

Ранее следователи предъявили новое обвинение основателю реабилитационного центра «Антонов PRO» Максиму Антонову в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, сотрудники центра проникли в квартиру потерпевшего, насильно вывезли его и удерживали в учреждении.

Следственный комитет
ожоги
Ялта
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер попыталась оправдаться за видео с вакуумированием сына в пакете
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.