Странные ожоги на спине пациента стали поводом для проверки больницы в Ялте СК возбудил дело из-за ожогов на спине пациента психоневрологического диспансера

Следственный комитет возбудил дело после обращения и жалобы матери пациента психоневрологического диспансера в Ялте на ожоги на спине сына, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам женщины, увечья она заметила в ноябре, в то время как персонал не сообщил о травмах.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева в территориальном следственном отделе организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан), — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят осмотр учреждения, изучают медицинские документы и назначают экспертизы. Планируется установить причины травм и оценить действия сотрудников диспансера. Ход проверки находится на контроле руководства СК.

