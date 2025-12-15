В Ялте поймали чиновника на земельной афере

В Ялте был задержан руководитель отдела закупок городской администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. 55-летний чиновник подозревается в мошенничестве с муниципальной землей. По данным ведомства, он потребовал от одного из жителей Ялты более 300 тыс. рублей за помощь в оформлении права собственности на земельный участок, находящийся в собственности муниципалитета.

При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Следственным отделом УФСБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), — заявили в спецслужбе.

Ранее экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил пять лет условно по делу о взятке. Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Помимо условного срока, на него наложили штраф в размере 4,41 млн рублей. Ему также запретили занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

До этого был задержан заместитель главы администрации города Снежное в Донецкой Народной Республике в момент получения 2 млн рублей. По предварительной информации, чиновник систематически получал денежные средства от представителей бизнеса, которые занимались восстановлением городской инфраструктуры по государственным контрактам.