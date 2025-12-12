Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Суд вынес приговор бывшему министру ЖКХ Свердловской области

Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова осудили на пять лет условно

Николай Смирнов Николай Смирнов Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил пять лет условно, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Судья огласила, что экс-чиновник осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кроме условного срока, с него взыскали штраф в 4,41 млн рублей и запретили занимать государственные должности на пять лет.

Смирнов ушел с поста министра в середине января, заявив о переходе на другую работу. Через несколько дней после отставки его задержали, а затем арестовали по подозрению во взяточничестве.

Ранее судью районного суда Новгородской области Дениса Николаева обвинили в получении взятки. В СК России отметили, что против него возбудили уголовное дело и досрочно прекратили полномочия фигуранта на занимаемой должности.

До этого в Калининграде был вынесен приговор бывшему депутату местного законодательного собрания Ивану Грибову. Его признали виновным в даче взяток сотруднику прокуратуры и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

