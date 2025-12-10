ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:07

Российского заммэра задержали в момент получения взятки

Заммэра Снежного в ДНР задержали при получении взятки на 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместителя главы администрации города Снежное в Донецкой Народной Республике задержали в момент получения взятки, сообщил руководитель региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Сумма незаконного вознаграждения превысила 2 млн рублей. По предварительным данным, чиновник систематически получал денежные средства от представителей бизнеса. Организация выполняла работы по восстановлению городской инфраструктуры в рамках госконтрактов.

Сегодня мне доложили о факте коррупции, выявленном сотрудниками МВД по ДНР. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное задержан с поличным при получении взятки. Уверен, что следственные органы в кратчайшие сроки проведут всестороннее расследование, по итогам которого будут приняты законные и принципиальные решения, — сообщил Пушилин.

Ранее бывший мэр Красноярска Владислав Логинов был обвинен в получении взятки в размере 187 млн рублей. Его задержали в Красноярске и затем доставили в Москву. Басманный районный суд столицы принял решение о его аресте. Также на имущество бывшего чиновника был наложен арест на общую сумму около 20 млн рублей. Логинов занимал пост мэра с 2022 по 2025 год, после чего подал заявление об отставке.

