08 декабря 2025 в 14:42

В европейской стране допустили отправку войск на Украину

Welt: Германия может направить военных на Украину

ФРГ может отправить своих военных на Украину в рамках «миротворческой миссии», сообщает Welt со ссылкой на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Канцлер Фридрих Мерц вскоре встретится в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами Франции и Великобритании Эммануэлем Макроном и Киром Стармером, чтобы обсудить план помощи Киеву после завершения кризиса.

В парламентской группе СДПГ рассматривается возможность отправки немецких солдат для участия в миротворческих операциях, — говорится в материале.

По данным газеты, зампред СДПГ Зимтье Меллер призвала Европу предоставить Украине гарантии безопасности. Она считает, что отправка военных может стать одной из них. Но этот вопрос будет решать Бундестаг, заключила политик.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что угроза ввода войск стран ЕС на Украину остается одним из главных препятствий для достижения мирного урегулирования. Он подчеркнул, что такая позиция европейских лидеров затрудняет любые переговоры.

До этого источники сообщили, что ЕС на переговорах намерен не допустить демилитаризации Украины, а также частичной передачи замороженных российских активов США. По их данным, в противном случае шаги расстроят европейскую стратегию «стального дикобраза». Инсайдеры утверждают, что это были главные темы на переговорах в Женеве.

Германия
Украина
гарантии безопасности
войска
