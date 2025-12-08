ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:55

Глава Euroclear объяснила, почему ЕС не получит деньги от депозитария

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У европейского клирингового центра Euroclear, где заморожена значительная часть российских активов, нет свободных средств для передачи Евросоюзу из-за судебных исков со стороны ЦБ РФ, заявила глава депозитария Валери Урбен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, эти деньги принадлежат самой компании и не могут быть использованы.

Никаких свободных денег от Euroclear для ЕС нет. Это деньги Euroclear, и в связи с этим есть иски о компенсации от российского Центробанка, — сказала Урбен.

Ранее глава Euroclear заявила, что инициатива Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов сопряжена с существенными правовыми и экономическими угрозами. По ее оценке, данный план представляется неосуществимым и способен даже повлечь финансовый крах самой организации.

Кроме того, Урбен выразила готовность судиться с Евросоюзом в случае принятия им решений об изъятии замороженных российских активов. По ее словам, такие действия нарушают нормы международного права о защите государственной собственности, способны спровоцировать иски со стороны Москвы, а после отмены ограничений Россия будет иметь законные основания требовать возврата своих средств.

Евросоюз
деньги
Россия
ЦБ РФ
