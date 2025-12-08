ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 15:10

В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США

Депутат Соболев: потенциал Европы позволяет начать войну с Россией

Виктор Соболев Виктор Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экономические возможности Евросоюза, вероятно, могут позволить Европе развязать вооруженный конфликт с Россией, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, ЕС заинтересован в затягивании кризиса на Украине, чтобы в это время наращивать личный военно-промышленный комплекс.

Европа всегда воевала против России без США. В последней мировой войне даже Штаты были на нашей стороне как союзник. Поэтому здесь ничего нового нет. Давайте честно скажем, что экономический потенциал Европы, а значит, и военный, достаточно большой, чтобы действительно начать войну с РФ. В этой связи им очень важно, чтобы до 2030 года сохранялся вооруженный конфликт в зоне специальной военной операции, где задействована большая часть наших Вооруженных сил, — предположил Соболев.

Он подчеркнул, что в 2025 году ЕС дважды проводил масштабные учения, посвященные захвату Калининградской области и уничтожению Балтийского флота. По мнению депутата, Европа всерьез намерена значительно увеличить свои вооруженные силы, и этот процесс уже начался.

Также Европа планирует значительно увеличить свой оборонно-промышленный комплекс. Например, компания Rheinmetall чего стоит в этом плане. Они запланировали новые предприятия военно-промышленного комплекса, всю документацию разработали. Это они сделали еще задолго до специальной военной операции, поэтому здесь ничего удивительного нет, — заключил Соболев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Брюссель готовится к войне с Россией к 2030 году, после принятия Украины в Европейский союз. По его словам, над Европой нависли темные тучи.

