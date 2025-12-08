ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:57

Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой

Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сделаем рулетики из говяжьей печени, от которых домашние будут в восторге! Берем 500 граммов печенки и нарезаем ее тонкими пластинами, как для мини-шницелей. Каждую пластинку слегка отбиваем через пищевую пленку, чтобы стала нежной.

Теперь грибная начинка: 200 граммов шампиньонов и одну луковицу мелко рубим, обжариваем на сковороде до золотистости. В конце добавляем две столовые ложечки сметаны — получается ароматная грибная паста для блюда из говяжьей печени.

Каждый пласт — это будущий рулетик! На него — ложка душистой начинки, потом ловкий поворот — и готов аккуратный сверток. Фиксируем зубочисткой, как брошкой, обваливаем в муке и на сковородку! Жарим до хрустящей позолоты со всех сторон.

Заливаем рулетики из говяжьей печени водой так, чтобы они были покрыты наполовину, накрываем крышкой и томим на медленном огне четверть часа. Они получаются невероятно сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи! Подаем с картофельным пюре или гречкой — пальчики оближешь.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт закуски в лаваше с курицей и кукурузой.

Читайте также
Украшаем не только елку, но и новогодний стол — готовим к празднику «Елочные шарики» и покоряем гостей
Общество
Украшаем не только елку, но и новогодний стол — готовим к празднику «Елочные шарики» и покоряем гостей
Никаких больше салатов и тарталеток! Готовлю сырный рулет «Бархат» с орехами: тает во рту и покоряет с первого кусочка
Общество
Никаких больше салатов и тарталеток! Готовлю сырный рулет «Бархат» с орехами: тает во рту и покоряет с первого кусочка
Праздничный салат, который понравится Красной Огненной Лошади: яркое новогоднее блюдо для стола и удачи в 2026 году
Общество
Праздничный салат, который понравится Красной Огненной Лошади: яркое новогоднее блюдо для стола и удачи в 2026 году
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
Семья и жизнь
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
Общество
В России обозначили одну из главных проблем здравоохранения
рецепты
кулинария
общество
закуски
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер попыталась оправдаться за видео с вакуумированием сына в пакете
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины
Два китайских автобренда могут уйти с российского рынка
Посол России в КНДР умер на 71-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.