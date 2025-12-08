Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой

Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой

Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой

Сделаем рулетики из говяжьей печени, от которых домашние будут в восторге! Берем 500 граммов печенки и нарезаем ее тонкими пластинами, как для мини-шницелей. Каждую пластинку слегка отбиваем через пищевую пленку, чтобы стала нежной.

Теперь грибная начинка: 200 граммов шампиньонов и одну луковицу мелко рубим, обжариваем на сковороде до золотистости. В конце добавляем две столовые ложечки сметаны — получается ароматная грибная паста для блюда из говяжьей печени.

Каждый пласт — это будущий рулетик! На него — ложка душистой начинки, потом ловкий поворот — и готов аккуратный сверток. Фиксируем зубочисткой, как брошкой, обваливаем в муке и на сковородку! Жарим до хрустящей позолоты со всех сторон.

Заливаем рулетики из говяжьей печени водой так, чтобы они были покрыты наполовину, накрываем крышкой и томим на медленном огне четверть часа. Они получаются невероятно сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи! Подаем с картофельным пюре или гречкой — пальчики оближешь.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт закуски в лаваше с курицей и кукурузой.