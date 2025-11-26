День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:48

ЕС призвали одуматься по поводу одной военной авантюры на Украине

Профессор Дизен назвал ввод войск ЕС на Украину главным препятствием для мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Угроза ввода войск стран ЕС на Украину остается одним из главных препятствий для достижения мирного урегулирования, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. Он подчеркнул, что такая позиция европейских лидеров затрудняет любые переговоры.

Одним из главных препятствий на пути к миру является угроза со стороны европейцев ввести войска на Украину, — отметил Дизен.

Ранее источники сообщили, что ЕС на переговорах намерен не допустить демилитаризации Украины, а также частичной передачи замороженных российских активов США. По их данным, в противном случае шаги расстроят европейскую стратегию «стального дикобраза». Инсайдеры утверждают, что это были главные темы на переговорах в Женеве.

Министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что власти разработали план отправки войск на Украину для поддержки Киева после завершения боевых действий. По его словам, британские военные провели разведку на территории Украины и знают, какие подразделения будут задействованы, как их развернуть и какие задачи они будут выполнять.

Украина
Евросоюз
войска
переговоры
Запад
