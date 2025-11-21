Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:33

В Британии признали подготовку к отправке войск на Украину

Bloomberg: Британия готовит план отправки войск на Украину после окончания СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лондон разработал план отправки войск на Украину для поддержки Киева после завершения боевых действий, сообщил агентству Bloomberg глава британского Минобороны Джон Хили. По его словам, британские военные провели разведку на территории Украины и знают, какие подразделения будут задействованы, как их развернуть и какие задачи они будут выполнять.

Мы проводили разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения задействуем, как их развернуть и какие роли они будут играть, — сказал Хили.

Согласно плану, войска будут находиться в тыловых районах страны, вдали от линии фронта и границ РФ. Основная цель — обучение подразделений ВСУ, которое ранее проходило исключительно на территории Соединенного Королевства. Теперь британские инструкторы планируют работать непосредственно на украинской земле. Предварительные затраты на реализацию плана оценены в 100 млн фунтов стерлингов (10,3 млрд рублей).

Военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что разговоры о возможном вводе войск НАТО на Украину лишены практического смысла. По его словам, любые сценарии рассматриваются лишь на период после прекращения огня. Главным препятствием является позиция Вашингтона, без одобрения которого Европа не решится на такой шаг.

