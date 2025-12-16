Новый год-2026
16 декабря 2025 в 17:56

Великобритания выделила Украине рекордные $805 млн

Минобороны Великобритании выделило Украине $805 млн на укрепление ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Великобритания выделила Украине 600 млн фунтов ($805 млн) на укрепление противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Он подчеркнул, что это самое крупное годовое вложение Лондона, передает ТАСС.

Противовоздушная оборона — основной приоритет. Сегодня я могу подтвердить самое крупное годовое вложение Великобритании в противовоздушную оборону Украины, — сказал он.

Кроме того, Лондон поставит Киеву тысячи ракет, зенитных систем и автоматизированных турелей для борьбы с дронами. Министр подчеркнул, что доставка уже началась и продлится весь следующий год. Кроме того, Великобритания планирует наладить собственное производство дронов-перехватчиков Octopus для регулярных поставок Киеву.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что руководство Великобритании в контактах с Европейским союзом предпринимает активные попытки добиться изъятия замороженных российских активов. Там уточнили, что речь идет о размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear средствах.

Украина
Великобритания
поставки
военная помощь
ПВО
