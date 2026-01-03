Экономист назвал последствия ударов США по Венесуэле

Конфликт между США и Венесуэлой приведет к росту цен на нефть, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, ситуация затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу.

Вот эта ситуация в Венесуэле может привести к скачку цен на нефть до $70–80 (5600–6400 рублей. — NEWS.ru) за баррель. И дело в том, что Венесуэла добывает довольно большое количество нефти, но она тяжелая, и смешивают ее с более легкими сортами и затем поставляют в США, — сказал он.

Эксперт объяснил, что участники мирового рынка вправе предполагать, что из-за упомянутых атак, во-первых, остановится экспорт тяжелой нефти, а во-вторых, существенно осложнится морская навигация в регионе. Он также сказал, что возникнут проблемы с обеспечением поставок бензина и дизельного топлива как в самих США, так и в Европу, куда Америка экспортирует значительные объемы нефтепродуктов.

Ранее в пресс-службе венесуэльского посольства в Москве заявили, что военная агрессия США против Венесуэлы стала грубым нарушением Устава ООН. В диппредставительстве считают, что действия американцев представляют угрозу международному миру и стабильности.