США обвинили в грубом нарушении Устава ООН

Военная агрессия США против Венесуэлы стала грубым нарушением Устава ООН, заявили в пресс-слубе венесуэльского посольства в Москве. В диппредставительстве считают, что действия американцев представляют угрозу международному миру и стабильности.

Эти действия являются грубым нарушением Устава ООН, прежде всего его статей 1 и 2, закрепляющих уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы, — подчеркнули дипломаты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. По его словам, США провели успешную крупномасштабную операцию против латиноамериканского государства. Также глава Белого дома объявил о намерении провести пресс-конференцию.

До этого стало известно, что американские удары по Каракасу и прилегающим территориям повредили вышки сотовой связи, вызвали массовые отключения электроэнергии и заставили жителей укрываться в домах. Поражены как минимум четыре района города, включая военный комплекс и прибрежную зону.

Взрывы в Каракасе прогремели 3 января около двух часов ночи по местному времени. Целью атаки стали в том числе здание генерального штаба, президентский дворец, военно-морские базы и аэропорт Игуэроте. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение.