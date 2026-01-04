Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 19:34

«Следующими могут стать они»: на Западе предупредили покорных лидеров ЕС

Профессор Дизен: поддержка переворота в Венесуэле обернется рисками для ЕС

Фото: Соцсети
Главы европейских стран, поддерживающие госпереворот в Венесуэле, не понимают, что их может ожидать аналогичная участь, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По словам ученого, покорность сторонников действий Белого дома может дорого обойтись.

Покорные лидеры ЕС приветствуют смену власти в Венесуэле и, похоже, не понимают, что следующими могут стать они сами, — заявил ученый.

Ранее у посольства США в Варшаве состоялся митинг в поддержку Венесуэлы. Основной костяк протестующих составили активисты левых и антифашистских организаций. Участники акции держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Венесуэлы».

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны решительно осуждает события в Венесуэле. Он отметил, что действия американцев нарушают международное право.

Также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что произошедшее с Венесуэлой подтвердило зыбкость безопасности тех, кто когда-либо перешел дорогу США. Он не исключил, что аналогичная операция может быть проведена в Гренландии.

