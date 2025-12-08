Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал иностранца за дискредитацию ВС России

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал иностранца Нурлана Акинжанова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России в прямом эфире радиостанции, в студию которой он ворвался, сообщила пресс-служба судов города. Ленинский районный суд рассмотрел дело в отсутствие обвиняемого и признал его виновным в совершении административного правонарушения.

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Нурлана Акинжанова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация использования Вооруженных сил России), — говорится в сообщении.

Ранее мужчина ворвался в офис радиостанции «Шок». Он атаковал ведущего во время записи программы. Происшествие произошло в студии на набережной Обводного канала

